Les 10 joueurs de fléchettes les plus riches en 2023

Avec ses crêtes et ses cheveux teints, Peter Wright est un personnage singulier et marquant du monde des fléchettes.

Alors que le championnat du monde de fléchettes (PDC) bat son plein à l’Alexandra Palace de Londres, pendant la trêve des confiseurs, cette édition 2024 offre un montant total de 2,5 millions de livres sterling (2,9 M€) en jeu, le vainqueur empochant une somme colossale de 500 000 livres (577 00 €) et le finaliste repartant avec 200 000 livres (230 000 euros).

Bien que les racines de ce sport se trouvent dans les pubs, les revenus télévisuels et les contrats commerciaux ont généré une véritable manne financière pour le monde des fléchettes. En conséquence de leur succès sur le terrain, plusieurs joueurs ont tiré profit financièrement de ce sport. The Richest a compilé les gains en tournois des joueurs ainsi qu’une estimation de leurs contrats de sponsoring pour nous livrer le top 10 des joueurs les plus fortunés.

Les 10 joueurs de fléchettes les plus riches en 2023

10=. Martin Adams = 1 million de dollars

Surnommé ‘Wolfie’, Adams n’a jamais concouru dans la PDC, mais a plutôt fait fortune dans la British Darts Organisation (BDO) où il a remporté trois Championnats du monde de la BDO.

10=. Glen Durrant = 1 million de dollars

Après avoir remporté trois titres mondiaux BDO, Durrant a rejoint la PDC en 2019. Bien qu’il n’ait pas décroché de titre majeur, il continue de passionner les fans.

8=. Dennis Priestley = 1,5 million de dollars

Double champion du monde, Priestley est reconnu pour avoir contribué à l’essor du sport dans les années 1990 et fut le premier joueur à atteindre le million de dollars grâce à ses performances sur le terrain.

8=. John Part = 1,5 million de dollars

Le Canadien, triple champion du monde, a pris sa retraite en 2018 après avoir accumulé plus d’un million de dollars au cours de sa carrière.

6. Adrian Lewis = 2 millions de dollars

Surnommé ‘Jackpot’, Lewis a remporté gros à Las Vegas en 2005, mais était trop jeune pour toucher les gains. Toutefois, grâce à ses deux victoires consécutives au Championnat du monde PDC, il a accumulé 2 millions de dollars.

5. Peter Wright = 2,5 millions de dollars

L’homme à la crête est un joueur populaire, autrement connu sous le sobriquet de ‘Snakebite’. Il a remporté les Championnats du monde en 2020 et 2022, lui assurant une belle cagnotte qui lui permet de teindre ses cheveux de toutes les couleurs.

4. Gary Anderson = 3 millions de dollars

Ce joueur écossais, double champion du monde PDC, a également vu son solde bancaire augmenter grâce à ses partenariats avec Unicorn et Lonsdale.

3. Raymond van Barneveld = 4 millions de dollars

‘Barney’ est considéré comme l’un des plus grands de tous les temps et sa longévité lui a permis d’amasser 4 millions de dollars grâce à sa carrière dans les fléchettes.

2. Michael van Gerwen = 8 millions de dollars

‘Mighty Mike’, âgé seulement de 34 ans, est triple champion du monde PDC, avec 7 millions de dollars de gains en prix pour ses exploits remarquables, sans oublier ses sponsors Unibet et Target Dart.

1. Phil Taylor = 10 millions de dollars

De loin le joueur de fléchettes le plus célèbre de tous les temps, ‘The Power’ a amassé des millions après une carrière exceptionnelle comprenant 214 tournois professionnels remportés et 16 championnats du monde.