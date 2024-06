Les 10 golfeurs les mieux payés au monde en 2024

Jon Rahm a signé un contrat monstrueux avec le tour dissident, qui lui vaut d’être le numéro un mondial de golf aux niveaux des gains en 2024.

La guerre que se livrent désormais le PGA Tour et LIV Golf pour s’octroyer les meilleurs spécialistes de la discipline, a complètement bouleversé le paysage financier du golf. Selon Forbes qui publie son classement annuel, les 10 golfeurs les mieux payés au monde en 2024 ont gagné collectivement 678 millions de dollars au cours des 12 derniers mois, avant impôts et commissions d’agents. C’est une baisse de 10% par rapport à 2023 (752 millions de dollars).

Jon Rahm écrase la concurrence grâce au circuit LIV Golf

En tête de ce classement, on retrouve Jon Rahm, qui a rejoint le circuit LIV Golf pour une somme astronomique. Avec un total de 218 millions de dollars, dont 198 millions gagnés sur les parcours et 20 millions en revenus hors parcours, le golfeur espagnol domine largement la liste des plus hauts revenus. Son contrat avec LIV Golf, soutenu par le Public Investment Fund d’Arabie Saoudite, a bouleversé l’économie du golf.

Rory McIlroy et Tiger Woods les fidèles du PGA

Fidèle au PGA Tour, Rory McIlroy suit à distance avec 83 millions de dollars de gains totaux, dont 45 millions en dehors du parcours grâce à de prestigieux partenariats. Le Nord-Irlandais de 35 ans reste un des golfeurs les plus attractifs pour les sponsors, à l’exception de Tiger Woods. Tiger Woods, bien que moins dominant sur le terrain, a généré 67 millions de dollars, dont 55 millions en dehors des tournois. Le golfeur de 48 ans est devenu actionnaire de la nouvelle ligue TGL et a lancé sa propre marque de vêtements avec TaylorMade.

Scottie Scheffler numéro un mondial sportif mais pas monétaire

Toujours sur le PGA Tour, Scottie Scheffler conserve la place de numéro 1 mondial au classement. Le jeune Américain de 27 ans a gagné 61 millions de dollars, dont 41 millions sur le terrain. Les arrivées de Cameron Smith (5e, 47 millions de dollars), Bryson DeChambeau (6e, 44 millions), Brooks Koepka (7e, 43 millions), Phil Mickelson (9e, 38 millions) et Dustin Johnson (10e, 37 millions) sur LIV Golf illustrent l’impact financier de la nouvelle ligue. Ces joueurs ont tous reçu des garanties astronomiques en plus des prize money.

Ces sommes faramineuses soulèvent des questions sur l’avenir du golf. La division du circuit entre PGA Tour et LIV Golf fragilise le spectacle pour les fans et les sponsors historiques. Alors que des négociations sont en cours pour un rapprochement, l’incertitude plane toujours sur le golf mondial.

Les 10 golfeurs les mieux au monde en 2024

10. Dustin Johnson (LIV) = 34,2 M€

9. Phil Mickelson (LIV) = 35,1 M€

8. Viktor Hovland (PGA) = 37 M€

7. Brooks Koepka (LIV) = 39,8 M€

6. Bryson DeChambeau (LIV) = 40,7 M€

5. Cameron Smith (LIV) = 43,5 M€

4. Scottie Scheffler (PGA) = 56,4 M€

3. Tiger Woods (PGA) = 62 M€

2. Rory McIlroy (PGA) = 76,8 M€

1. Jon Rahm (LIV) = 201,6 M€