Jordan, Cristiano Ronaldo, Messi: Les 10 contrats d’équipementiers les plus chers de l’histoire

Des stars du sport pour lesquelles les équipementiers acceptent parfois de payer cher. Et longtemps.

Alors que Tiger Woods et Nike ont mis fin à leur partenariat lucratif après près de trois décennies, la superstar du golf aurait gagné environ 500 millions d’euros au cours des 27 années passées en tant que visage de la marque depuis son entrée dans le monde professionnel à l’âge de 20 ans en 1996. Ce premier contrat, initialement signé pour 40 millions d’euros sur cinq ans, s’est transformé en l’une des collaborations commerciales les plus réussies de l’histoire du sport.

Avec la fin de la collaboration du Tigre et de la Virgule, l’Irlandais Rory McIlroy demeure la dernière grosse tête d’affiche de Nike dans le sport, d’ici à ce que la marque se retire définitivement des greens comme cela se murmure avec insistance. Dans ce top 10 des plus gros contrats d’équipementiers de l’histoire du sport, cinq ont été signés « à vie » entre athlètes et marques sportive. Trois le sont avec des basketteurs dont Michael Jordan éternel numéro un de tous les classements liés au sponsoring. Et deux dans le football avec les duellistes Lionel Messi chez Adidas et Cristiano Ronaldo avec Nike