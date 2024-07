L’énorme 11 des joueurs désormais chômeurs du football

Situation insolite pour un joueur quart de finaliste de l’Euro en cours, mais Adrien Rabiot n’est officiellement plus un joueur de la Juventus.

Depuis lundi 1er juillet, dès les premiers instants de la journée, la bascule s’est faite d’une saison sportive à une autre. En l’espèce a débuté l’exercice 2024-2025. Conséquemment, tous les joueurs sous contrat jusqu’en 2024, au soir du 30 juin, sont depuis des chômeurs du football, sans emploi ni employeur. Et la liste des joueurs concernés ce 3 juillet est impressionnante.

Plusieurs internationaux français n’ont plus de contrat

A Sportune, nous avons dressé tout un collectif en piochant, sinon parmi les meilleurs, à tout le moins en s’efforçant de sélectionner d’abord les plus proches qu’ils le soient de nationalité ou parce qu’ils ont déjà évolué dans le football français. Histoire que tous puissent s’acclimater les uns avec les autres. Ça n’est pas toujours vrai, et il est même dans cette équipe un cas plutôt singulier que celui du gardien de but, l’Espagnol David De Gea étant sans club depuis plus d’un an. Mais il a avec lui un énorme bagage sportif et d’expérience.

Pour le reste, il y a le 11 plusieurs internationaux français, anciens ou actuels, dont un a été sacré champion du monde et un autre évolue présentement avec les Bleus sur les pelouses de l’Euro en Allemagne. C’est aussi le cas de l’ancien lyonnais, Memphis Depay, lui aussi quart de finaliste avec les Pays-Bas.

Un gros bagage d’expérience pour encadrer de plus jeunes éléments

Nous n’avons inclus l’allemand Toni Kroos étant en fin de carrière, mais son compatriote de la défense Mats Hummels, qui a joué face à Kroos la finale de la dernière Ligue des champions avec le BVB. Il compose dans l’axe central, une doublette certes vieillissante mais redoutable d’expérience avec Varane. Du vécu, ce collectif n’en manque pas, mais il inclut aussi des éléments plus jeunes au talent certains mais parfois oublié en chemin.

Reste que la situation de ces joueurs-là ne devraient pas s’inscrire durablement dans une situation à l’écart des terrains de football. En tout cas pas pour tous, à commencer par le très courtisé Adrien Rabiot. Ou celui qui est dans l’actu la plus chaude que Tanguy Ndombélé dont il se dit qu’il devrait s’engager avec l’OGC Nice.

