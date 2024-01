Le total look à 31 500€ de Mbappé à la NBA Paris Game

Les détails de la tenue de Kylian Mbappé à la soirée NBA Paris Game.

A soirée de gala sous les projecteurs, tenue de circonstance pour Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG était ce jeudi soir à Bercy, pour la soirée NBA Paris Game et le match entre les Cavaliers de Cleveland et les Nets de Brooklyn. Le capitaine de l’équipe de France de football est venu avec son petit frère, Ethan, et aux côtés de deux légendes de sa discipline : David Beckham et Ronaldo.

Mbappé était intégralement vêtu de ses sponsors à la soirée NBA

Kylian Mbappé a fait de cette soirée le jeu de ses commanditaires. Sa tenue était intégralement celle de ses sponsors personnels. Sur le haut, il portait une veste coach Dior & Otani Workshop d’une collection capsule imaginée par Kim Jones. Elle vaut 3 000 euros. Le footballeur l’a porté par-dessus un jean regular long, également produit par son partenaire Dior, à 950 euros.

Un ensemble Dior, Nike, Hublot à 31 550 €

Les chaussures étaient celles de son équipementier Nike, un modèleJordan 1 Retro High OG

Spider-Man Across the Spider-Verse vendu 200 euros. Au poignet enfin, le natif de Bondy avait une montre Hublot, version Square Bang Unico White Ceramic 42 mm à 27 400 euros. Soit un ensemble accessible à 31 550 euros, pour lequel Mbappé a joué les ambassadeurs.