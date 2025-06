Le Real Madrid signe avec Louis-Vuitton

Les joueurs du Real Madrid vont s’habiller aux couleurs de Louis-Vuitton.

Le club madrilène franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de partenariats premium en s’associant à la maison de couture française pour habiller ses équipes professionnelles. Le Real Madrid vient d’officialiser un partenariat avec Louis Vuitton qui voit la griffe française devenir le partenaire mode officiel du club merengue. Cet accord couvre l’ensemble des équipes professionnelles de l’institution : les sections masculine et féminine de football ainsi que

La maison LVMH prend ainsi la succession de Zegna, qui occupait cette fonction depuis cinq saisons. Louis Vuitton habillera désormais les joueurs lors de leurs déplacements et événements officiels, avec une collection comprenant du prêt-à-porter, des chaussures, des accessoires et de la maroquinerie. Cette collaboration s’appuie sur des liens déjà établis entre la marque et certaines stars madrilènes. Kylian Mbappé et Jude Bellingham, déjà ambassadeurs du groupe LVMH (Mbappé est associé à Dior) ont d’ailleurs participé à la campagne de lancement de ce nouveau partenariat.

Louis Vuitton étend sa participation dans le sport

Pour Pietro Beccari, directeur général de Louis Vuitton, cette association repose sur des « valeurs communes qui ont mené les deux institutions au sommet de leurs domaines respectifs, portées par une recherche constante d’excellence et un esprit d’innovation ». Ce rapprochement s’inscrit dans la stratégie d’expansion de Louis Vuitton dans l’univers sportif. La marque collabore déjà avec plusieurs compétitions prestigieuses, notamment comme fournisseur de malles sur mesure pour les trophées de la Coupe du monde de football, de Formule 1 ou encore de la Coupe de l’America de voile.

Du côté madrilène, Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles, souligne dans le communiqué d’annonce que les deux entités « partagent la responsabilité de construire un héritage durable et l’objectif d’inspirer le monde ». Cette signature s’ajoute au portefeuille déjà fourni du Real Madrid, qui compte notamment Adidas, Emirates, HP ou Mahou parmi ses partenaires principaux. L’ensemble de ces accords commerciaux génère plus de 300 millions d’euros de revenus annuels pour le club de la capitale espagnole.

Les termes financiers et la durée de ce nouveau contrat avec Louis Vuitton n’ont pas été communiqués par les parties.