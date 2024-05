Le RC Lens doit régler plus de 50M€ sur des transferts de joueurs

L’ardoise entre les dépenses et les cessions de joueurs est au bénéfice du RC Lens.

Plus de 50 millions d’euros à régler sur des indemnités de transferts de joueurs, mais à l’équilibre des dépenses et des recettes, le RC Lens a la particularité – avantageuse s’il en est -, d’être bénéficiaire. On vous explique… D’après les comptes individuels du club publiés par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), le RC Lens doit payer à d’autres clubs l’équivalent de 57,7 millions d’euros, sur le recrutement de joueurs.

Le RC Lens a 57,7 M€ de dettes sur les transferts

Ce sont des « dettes sur mutations de joueurs » que le club nordiste doit régler à plus ou moins longue échéance, sans qu’il ne soit toutefois fait mention à quel terme la somme est due. Elle correspond à l’étalement dans le temps des indemnités de recrutement, hors celles du mercato de l’été dernier puisque le bilan est arrêté au 30 juin 2023.

Mais les créances dépassent le restant dû sur le mercato

Mais nous vous le disions plus haut, le RC Lens est ici excédentaire dans la mesure où à l’inverse des clubs lui doivent aussi des traites sur la cession de footballeurs. Ce sont les créances sur mutations de joueurs qui dans ce cas s’élèvent à 67,2 millions d’euros, c’est-à-dire que le Racing est bénéficiaire de 9,5 millions d’euros au différentiel des deux. Là également n’est pas connue l’échéance de ces paiements à recevoir.