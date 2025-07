PSG. Le PSG esports prolonge avec Talon et signe Qatar Airways comme sponsor maillot

Le PSG et Talon poursuivent leur route commune.

Le Paris Saint-Germain Esports et Talon ont annoncé le renouvellement de leur partenariat pour la saison 2025 de League of Legends. Cette collaboration, qui avait débuté en 2020, se poursuit après plusieurs années de succès dans la Pacific Championship Series (PCS).

Dans le cadre de ce partenariat renouvelé, PSG Esports accueille Qatar Airways en tant que sponsor principal sur le devant du maillot de l’équipe. La saison 2025 marquera le lancement de la League of Legends Championship Pacific (LCP), une nouvelle ligue qui fusionne quatre compétitions régionales : la PCS (Pacific Championship Series), la LJL (League of Legends Japan League), la LCO (League of Legends Circuit Oceania) et la VCS (Vietnam Championship Series).

Les championnats du monde 2025 en objectif majeur

Cette unification créera une compétition panasiatique unique rassemblant les meilleurs talents de la région Asie-Pacifique. Pour PSG.Talon, la LCP représente un nouveau niveau de compétition avec des défis accrus et des rivalités renforcées sur une scène élargie.

Les objectifs de PSG.Talon pour l’avenir incluent la qualification pour le Championnat du Monde 2025 et le maintien d’un niveau de performance élevé pour consolider sa position dominante dans l’esport asiatique. L’équipe prévoit également de développer des initiatives communautaires, des objets numériques à collectionner et des partenariats de marque internationaux.