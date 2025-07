Le PSG lance une collection capsule avec un groupe de K-Pop

Le PSG s’unit à un groupe coréen de K-Pop pour une collection vestimentaire inédite.

C’est une collaboration originale, qui sort de l’ordinaire du football. Le Paris Saint-Germain a lancé une collection spéciale en collaboration avec le groupe sud-coréen Blackpink. Cette gamme baptisée « Blackpink In Your Area » coïncide avec les concerts européens du quatuor prévus les 2 et 3 août à Paris.

Le partenariat unit le club parisien et le groupe composé de Jennie, Lisa, Jisoo et Rosé dans le cadre de leur tournée mondiale. Cette association exclusive vise à célébrer la série de concerts européens de Blackpink. La collection comprend des t-shirts et sweats à capuche en édition limitée arborant les logos PSG et de Blackpink. Les pièces reprennent la palette rose et noire caractéristique du groupe musical.

Blackpink poursuivra sa tournée en Asie à partir d’octobre 2025. De son côté, le PSG annonce le développement de sa présence dans cette région avec de nouveaux projets attendus dans les prochains mois. Le PSG ménage le suspense quant aux premiers visuels de la collection.