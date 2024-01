Le PSG dépasse les 800 licenciés pour sa section handball

Le PSG handball attire les pratiquants avec pour les meilleurs, la promesse d’intégrer le groupe des professionnels.

Pour la deuxième année consécutive, l’Association Paris Saint-Germain Handball franchit la barre des 800 licenciés, témoignant de la croissance continue de la section. Avec un total de 802 licences enregistrées pour la saison 2023-2024, le club de la capitale se positionne au premier rang régional et à la deuxième place sur la scène nationale.

802 licenciés au PSG handball, 2e meilleure performance nationale

Le PSG handball ambitionne d’être une référence de la formation des jeunes pratiquants dans sa région de l’Île-de-France et à l’échelle nationale. Plusieurs joueurs de son équipe professionnelle actuelle, Adama Keita, Sadou Ntanzi, Gautier Loredon ou Wallem Peleka, ce dernier étant de plus en plus régulièrement convié chez les plus grands, sont issus de l’association du club.

Un projet tourné sur la formation et les opérations sociales et citoyennes

En complément de la pratique du handball, le PSG s’inscrit dans une démarche sociale et citoyenne, à travers des actions solidaires menées hors des terrains. Ces initiatives incluent des interventions diverses dans des quartiers prioritaires, notamment par le soutien aux personnes en situation de handicap, de l’aide aux devoirs auprès de jeunes filles en difficultés scolaires ou encore des animations pour les jeunes défavorisés.