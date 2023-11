Le PSG déménage pour ouvrir son plus grand magasin

Le PSG prend de nouveaux quartiers à New York.

Le Paris Saint-Germain va ouvrir son plus grand magasin au monde à New York, le 15 décembre, après avoir fermé ce 25 novembre, les portes du précédent situé dans la Grosse Pomme. Le nouvel espace, situé au 535 de la 5e Avenue, disposera d’une surface de plus de 480 m2, soit plus du double de la surface précédente. Cette expansion accompagne la croissance du PSG aux États-Unis, où le club compte une importante communauté de supporters.

Le PSG change d’adresse à New York

« Nous sommes très heureux de l’accueil que nous avons reçu de la part des New-Yorkais depuis notre arrivée en 2022. Nous avons hâte de les accueillir dans un magasin encore plus grand et plus innovant en décembre, toujours situé sur la célèbre 5e Avenue. Cette expansion reflète le succès de la marque Paris Saint-Germain et la stratégie originale de développement de nos boutiques que nous mettons en œuvre à l’échelle mondiale », détaille le directeur de la marque du Paris Saint-Germain, Fabien Allègres.

Un espace plus grande de près de 500 m2

Le premier magasin de la 5e Avenue a ouvert en 2022, le club prévoit que le nouveau attirera encore plus de fans. L’enseigne proposera une gamme élargie de produits, notamment des maillots d’équipe, des accessoires, des vêtements d’équipe Nike et Jordan, des collaborations uniques, des collections de mode et des designs Paris Saint-Germain inspirés de New York. Les fans pourront également personnaliser leurs produits sur place.