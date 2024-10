Bradley Barcola est le nouveau joueur le plus cher de la Ligue 1.

Qui sont les principaux gagnants de la dernière mise à jour des valorisations estimée des joueurs sur le marché des transferts, par la plateforme Transfermarkt ? Nous avons compilé sur Sportune, les plus élevées d’entre toutes pour chacune des dix-huit formations de la Ligue 1.

Seize joueurs du PSG dans le top 20 des plus valorisés en Ligue 1

Sachant qu’au classement plus général des footballeurs du championnat les plus bankable, le Paris Saint-Germain écrase toute la concurrence : ils sont seize les joueurs du collectif champion de France dans le nouveau top 20 ; où seuls le Lillois Jonathan David, le Monégasque Maghnes Akliouche et les deux Marseillais, Mason Greenwood et Adrien Rabiot (à 30 M€) parviennent à se glisser.

Ils sont parfois deux à partager une même valorisation au sein d’une même équipe, à Monaco, Lens, Strasbourg et Saint-Etienne. Sur la liste, sept joueurs sont des recrues estivales pour leurs clubs : Mason Greenwood (Olympique de Marseille), Georges Mikautadze (Olympique Lyonnais), Djordje Petrovic (RC Strasbourg Alsace), Hamed Junior Traoré (AJ Auxerre), Gabriel Moscardo (Stade de Reims), Lucas Stassin (AS Saint-Etienne) et Bamba Dieng (Angers SCO).

Le joueur le plus cher de chaque club de la Ligue 1

Paris Saint-Germain = Bradley Barcola (65 M€)

Lille = Jonathan David (45 M€)

Marseille = Mason Greenwood (35 M€)

Monaco = Aleksandr Golovin, Maghnes Akliouche (30 M€)

Lens = Kevin Danso, Facundo Medina (25 M€)

Rennes = Amine Gouiri (25 M€)

Nice = Marcin Bulka (20 M€)

Lyon = Georges Mikautadze (20 M€)

Strasbourg = Djordje Petrovic, Habib Diarra (20 M€)

Toulouse = Guillaume Restes (18 M€)

Auxerre = Hamed Junior Traoré (15 M€)

Reims = Gabriel Moscardo (15 M€)

Nantes = Moses Simon (12 M€)

Montpellier = Joris Chotard (10 M€)

Brest = Pierre Lees-Melou (10 M€)

Le Havre = Arouna Sangante (10 M€)

Saint-Étienne = Lucas Stassin, Mathis Amougou (6 M€)

Angers = Himad Abdelli, Bamba Dieng (4 M€)