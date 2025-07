Le Havre AC. Un sponsor sur le maillot prolonge

Les supporters du HAC continueront de porter le logo de SIM Agences d’Emploi sur leur maillot.

Le Havre AC a officialisé ce lundi la reconduction de son partenariat avec SIM Agences d’Emploi. L’accord a été signé par Yves et Edouard Lefebvre, dirigeants de l’entreprise, et Jean-Michel Roussier, représentant du club normand.

SIM Agences d’Emploi accompagne le HAC depuis octobre 1996, soit près de 29 ans de partenariat ininterrompu, rapporte le communiqué. L’entreprise figure sur l’épaule gauche du maillot havrais et constitue actuellement la seule société indépendante et locale présente sur la tenue officielle.

Dans le cadre de ce renouvellement, SIM Agences d’Emploi organisera son match partenaire traditionnel le 7 décembre prochain lors de la réception du Paris FC. L’événement, baptisé « match de Noël », accueillera plus de 400 invités parmi les collaborateurs et intérimaires de l’entreprise.

La rencontre comprendra un coup d’envoi symbolique et diverses animations thématiques liées aux fêtes de fin d’année.