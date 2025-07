Le Havre AC. Le responsable du sponsoring annonce son départ

Un départ à l’administratif du Havre AC.

Un départ à la cellule commerciale du HAC. Quentin Benchikh l’a annoncé ce vendredi, après cinq saisons passées au sein du club normand. Le responsable sponsoring et partenariats a fait part de sa décision via le réseau social Linkedin, alors que débute la nouvelle saison 2025-2026.

Dans son message d’adieu, Quentin Benchikh évoque les moments forts vécus durant son passage au HAC : « Difficile d’oublier tout ce qu’on vit quand on évolue dans un club de football professionnel : Covid, 1 titre de champion de France de L2, maintien en L1… mais aussi des dossiers sponsoring, des événements, des rencontres. »

Promu en 2023

Arrivé au HAC en mai 2020 en tant que commercial sénior, il avait été promu responsable sponsoring et partenariats en juillet 2023, d’après le récit de son parcours sur sa page Linkedin. Durant ses cinq années au club, il a notamment géré la gestion de portefeuille clients, la prospection commerciale grands comptes et l’accompagnement marketing des partenaires.

Son parcours professionnel l’avait précédemment mené aux Boxers de Bordeaux entre 2016 et 2020, où il occupait un poste de responsable partenariat et commercial. Diplômé d’un MBA en Business Sport de l’école AMOS (2013-2015), il avait également effectué une mission de volontariat lors de l’UEFA Euro 2016 à Bordeaux. Quentin Benchikh n’a pas précisé ses projets futurs, concluant son message par un « À bientôt et allez le HAC » à destination des supporters havrais.