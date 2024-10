Jonathan David, un crack bientôt libre sur le marché des transferts.

Dans neuf mois quasiment tout pile, soit au soir du 30 juin 2025, il seront libres sur le marché des transferts. Et déjà dans trois mois, ils pourront sans contrainte négocier leur futur ailleurs qu’avec leur club actuel. Pour certain, comme le défenseur de l’OM, Chancel Mbemba, ou le gardien de l’OL, Anthony Lopes, tous deux mis à l’écart par leurs clubs respectifs, la messe est déjà dite. Il n’y aura pas de suite.

Des joueurs déjà sur le départ, d’autres dans l’incertitude

Pour d’autres c’est moins sûr, le plus souvent la décision appartient aux clubs qui temporisent, parfois les joueurs ont leur destin entre les mains. Le Général Lacazette à l’Olympique Lyonnais en est un exemple. L’attaquant international canadien du LOSC, Jonathan David en est un autre meilleur encore. Lui, joueur de 24 ans en pleine a), scension, est au « prime » de sa carrière, de surcroît à son poste si convoité, il ne manque pas de prétendants.

L’OL et le Stade Brestois majoritaires dans ce collectif

Il est d’ailleurs le plus bankable des joueurs ce 11 qui sont en fin de contrat au terme de cette saison 2024-2025. Un collectif majoritairement lyonnais, avec trois Gones (Nicolás Tagliafico, Anthony Lopes et Alexandre Lacazette), mais aussi Brestois (Mathias Pereira Lage, Kenny Lala et Brendan Chardonnet). Autour d’eux se greffent deux Lillois (Jonathan David et Angel Gomes), un Marseillais (Chancel Mbemba), un Lensois (Nampalys Mendy) et un Monégasque (Krépin Diatta).

Le 11 des joueurs de Ligue 1 libres dans neuf mois