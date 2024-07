L’ancien naming de la Ligue 1 signe avec la Liga

La Liga accueille l’ancien namer de la Ligue 1, Uber Eats, dans son pool de partenaires.

Depuis 12 jours et l’ouverture la nouvelle saison 2024-2025, la Ligue 1 a un nouveau partenaire titre. Il ne convient plus de nommer le championnat de France élite, Ligue 1 Uber Eats, mais Ligue 1 McDonald’s. C’en est fini avec le football tricolore, pour autant la plateforme de livraison ne tourne pas le dos à la discipline.

Uber Eats est un nouveau sponsor officiel de la Liga en Espagne

Elle vient en effet de s’engager de l’autre côté des Pyrénées, en Espagne, avec la Ligue de football nationale dans le cadre non plus d’un partenariat de naming, ce dernier étant à l’appartenance de l’éditeur de jeux EA Sports, mais en tant que plus classique sponsor officiel qui sera notamment associé au trophée de la plus belle passe décisive à chaque rencontre de championnat. Cela portera le nom de trophée de la « Livraison du jour ».

Un contrat signé pour trois ans

« L’alliance avec Uber Eats est une association naturelle pour nous, le binôme gastronomie-football est et sera l’une des clés de ce sport en Espagne. Nous sommes heureux de l’arrivée d’Uber Eats et nous espérons briser les barrières avec eux dans les saisons à venir », explique par communiqué le directeur général de la LaLiga, Jorge de la Vega.

Outre la collaboration au trophée, Uber Eats bénéficiera d’espace de visibilité sur les supports de communication du championnat d’Espagne, les digitaux et ceux des stades de la Liga. Le contrat est signé pour trois ans, jusqu’en 2027.