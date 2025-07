Lamine Yamal. Dans la maison à 40 000€/jour de son anniversaire polémique

La maison choisie par Lamine Yamal pour organiser son anniversaire. – @SitgesHillsVillas

Le 13 juillet dernier, Lamine Yamal a fêté ses 18 ans dans une villa de luxe située à Olivella, dans le parc naturel du Garraf, près de Sitges. La propriété, gérée par l’entreprise Sitges Hills Villas, a été louée pour environ 40 000 euros la nuit, contre 6 500 euros en temps normal.

La villa s’étend sur une parcelle de plus de 40 000 m² entourée de nature. Elle dispose de onze chambres doubles avec salle de bains privée, dont certaines atteignent 120 m². L’équipement comprend une piscine à débordement de 24 mètres, des zones de détente avec lits balinais, une cuisine industrielle, un gymnase, un bain à remous, un cinéma privé et un parking pour 50 véhicules.

La propriété est autonome grâce à ses panneaux solaires et possède son propre puits d’eau, un potager biologique et un système de sécurité avec caméras thermiques, surveillance par drones et accès routier contrôlé.

Plus de 200 convives réunis dont plusieurs membres du Barça

Plus de 200 invités ont participé à l’événement, vêtus de blanc ou noir selon le dress code imposé. Parmi eux figuraient des joueurs du FC Barcelone comme Lewandowski, Gavi et Raphinha, des musiciens tels que Bizarrap, Quevedo, Bad Gyal, Lola Indigo et Chimbala, ainsi que des streamers populaires comme TheGrefg et Ibai Llanos. La soirée comprenait des performances live, un service de cocktails, une restauration gastronomique et une pièce montée décorée avec des pistolets en chocolat et des liasses de billets factices.

L’Association des Personnes avec Achondroplasie et autres Dysplasies Squelettiques (ADEE) a dénoncé la présence de personnes avec nanisme engagées pour le spectacle, considérant cette pratique comme dégradante et contraire à la loi sur le handicap de 2022. Le ministère des Droits sociaux a saisi le Parquet, le Défenseur du peuple et le Bureau des crimes de haine pour enquêter. En cas d’infraction grave avérée, l’amende pourrait s’élever entre 600 000 et un million d’euros.

Une seconde controverse a émergé concernant la présence de « filles d’image » sélectionnées par casting, certaines ayant perçu jusqu’à 20 000 euros pour leur participation selon des critères esthétiques.

Après plusieurs jours de silence, Lamine Yamal a publié sur Instagram une vidéo d’une minute le montrant lors de la fête, accompagnée du message : « Solo un minuto, disfrútalo » (Juste une minute, profite). Aucune référence aux accusations n’a été faite. Il s’est depuis laconiquement exprimé en quelques mots : « Je travaille pour le Barça, je joue pour le Barça. Et quand je suis loin de la Cité sportive Joan-Gamper (le centre de performance du Barça où il séjourne à l’année), je profite de la vie, c’est tout« .