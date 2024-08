La passion de Rafael Leão pour les voitures

En plus de celle du football, Rafael Leão a la passion des automobiles.

Les footballeurs et les voitures de luxe ont toujours été étroitement liés. Les plus grands champions du monde savent s’imposer sur le terrain grâce à leur immense talent, mais ces dernières années, leur succès ne s’est pas limité aux performances sportives, leur permettant de gagner une certaine notoriété en dehors des terrains.

De plus en plus de footballeurs sont passionnés par les voitures coûteuses et luxueuses, au point de remplir des garages entiers. Il ne s’agit pas de voitures ordinaires, mais parfois de modèles exclusifs spécialement conçus pour eux. Rien à voir avec les marques classiques offrant un approvisionnement de pièces détachées comme Audi, FIAT, Lamborghini, BMW, ou pieces peugeot, par exemple.

Peu de gens savent que les plus grands constructeurs automobiles concluent souvent des accords avec les équipes, leur permettant de recevoir des véhicules personnalisés mis à la disposition des joueurs et du staff technique. C’est le cas de Rafael Leão, le champion du Milan AC, qui a récemment exhibé sa nouvelle voiture de luxe.

Les passions automobiles de Leão

Leão partage avec ses coéquipiers la passion des moteurs, et pour sa chance, l’année dernière, BMW a noué une collaboration avec le club rossonero, offrant aux joueurs et au staff divers modèles comme les X6, X5, et autres, avec des plaques d’immatriculation totalement personnalisées pour chaque joueur. Rafael Leão en a également reçu une, et il en était tellement ravi qu’il l’a même autographiée.

Nous sommes fermement convaincus que ces modèles personnalisés de BMW finiront par se retrouver sur le marché, probablement lors de quelque événement caritatif qui pourrait ravir les fans du club rossonero, mais surtout ceux de Rafael Leão, qui pourraient se retrouver propriétaires d’une BMW signée par le joueur lui-même.

Outre sa passion pour les voitures, le footballeur portugais a développé au fil des années divers intérêts. L’un des plus importants est la musique, un amour qu’il a cultivé grâce à son père, chanteur, qui l’a guidé dans cet intérêt. Une autre grande passion du joueur milanais est la mode. Leão aime porter des vêtements de marque mais privilégie les tenues sportives. De plus, il a une grande passion pour les accessoires comme les casquettes, les montres et les chaînes à porter autour du cou. Le joueur est également connu pour être un grand fan de jeux vidéo, de boxe et de ping-pong. Lorsqu’il ne doit pas s’entraîner, il a l’habitude de rester chez lui pour se divertir avec ses plus grandes passions.

La Lamborghini Urus

En ce qui concerne ses plus grandes passions, ce ne sont ni la mode ni la musique qui sont les protagonistes de cette histoire. C’est plutôt la puissante Lamborghini Urus que le joueur a fait personnaliser selon ses indications. Le magnifique SUV est capable de délivrer 650 chevaux de puissance et 850 Nm de couple. Il peut également atteindre une vitesse de 305 km/h et passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,6 secondes grâce à son moteur V8 biturbo de 4 litres.

On peut dire que Leão, en plus d’être un talent sur le terrain, possède également un talent pour la personnalisation. Le traitement effectué sur la Lamborghini l’a rendue encore plus luxueuse et agressive, avec des inserts de couleur jaune sur la partie avant et une finition en carbone qui la rend unique en son genre. De plus, la voiture présente des vitres teintées et des phares protégés contre les éclats et les abrasions. C’est assurément une voiture phénoménale digne d’un champion qui l’est tout autant.

Combien gagne Leão ?

À ce jour, Rafael Leão est l’un des footballeurs les plus importants de la scène mondiale. Après de longues négociations, le joueur a été reconfirmé au Milan AC au moins jusqu’en 2028, avec un contrat qui lui permet de recevoir 7 millions d’euros par saison, plus 2 millions supplémentaires comme prime à la signature. On peut donc dire qu’il ne devrait avoir aucun problème à entretenir ses voitures de luxe.

Son talent lui a permis de devenir un élément clé de l’effectif milanais. Le championnat n’a pas encore commencé, et Rafael Leão peut encore profiter de ce moment pour exhiber sa magnifique Lamborghini Urus.