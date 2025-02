La LFP lance un nouveau badge exclusif pour les maillots de la Ligue 1

La Ligue 1 innove au bénéfice des meilleurs passeurs de son championnat.

Dans la continuité de son innovation « Top Scoreur » lancée en 2023-2024 pour désigner le meilleur buteur en cours en Ligue 1, la Ligue de Football Professionnel (LFP) dévoile une nouvelle distinction pour la saison 2024-2025 : le badge « Top Passeur ». Cette initiative vise à mettre en lumière les créateurs de jeu du championnat de France, ces artistes souvent dans l’ombre des buteurs.

Le nouveau badge, baptisé « P1 », est l’œuvre du studio TYRSA, déjà reconnu pour ses collaborations prestigieuses avec des marques comme Dior et Louis Vuitton, ainsi que des artistes internationaux tels que Childish Gambino et J.Cole. Le design se distingue par sa modernité et son originalité : un « P » majuscule intégrant subtilement le chiffre « 1 », créant une lecture à double sens. Contrairement au badge des buteurs, il s’affranchit du cadre hexagonal traditionnel, symbolisant la liberté créative des passeurs.

L’identité visuelle joue sur l’inversion des codes chromatiques du « Top Scoreur » : le blanc domine désormais la composition, rehaussé par des touches dorées, illustrant la complémentarité entre passeurs et buteurs tout en affirmant son caractère unique.

João Neves le premier à le porter

João Neves, milieu de terrain du Paris Saint-Germain et actuel leader du classement des passeurs avec 6 offrandes depuis le début de la saison, sera le premier joueur à arborer cette distinction. Le badge fera sa première apparition lors de la 21e journée de Ligue 1, à l’occasion du choc Paris SG – AS Monaco. Symbole fort, c’est Ousmane Dembélé, actuel « Top Scoreur », qui remettra à son coéquipier ce premier maillot orné du nouveau badge.

La course au « Top Passeur » s’annonce particulièrement serrée cette saison, avec déjà deux autres joueurs comptabilisant six passes décisives. Au-delà de la simple distinction sur le maillot, la LFP prévoit de déployer des contenus et des activations spécifiques jusqu’à la fin de la saison, renforçant ainsi la mise en valeur des meilleurs passeurs du championnat.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de modernisation de l’image de la Ligue 1, valorisant l’ensemble des talents qui font le spectacle sur les terrains français.