Mbappé investit plus d’un demi-million d’euros dans un tableau de Pelé

Achat couteux mais solidaire de Kylian Mbappé, ce jeudi au gala du PSG.

L’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé a fait sensation ce jeudi soir lors du gala de charité du club en s’offrant un tableau du légendaire Pelé pour la somme de 520 000 euros. Réalisée par l’artiste contemporain Alexandre Hopare, l’oeuvre « O REI » (le roi en portugais) représente le triple champion du monde brésilien et avait été mis à prix à 5 000 euros.

Un achat coup de coeur solidaire pour Kylian Mbappé

Mais face à l’engouement des acheteurs, le prix a rapidement grimpé, notamment rapporte Le Parisien, sous l’impulsion de Mbappé et de son coéquipier Achraf Hakimi. La vente de ce tableau a permis de récolter des fonds importants pour la Fondation du Paris Saint-Germain, Paris for good. Au total, tel que nous l’évoquions plus tôt dans la matinée sur Sportune, la soirée de gala a permis de réunir 2,7 millions d’euros qui seront reversés à des œuvres caritatives.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝓜𝓮𝓵 🐨 (@kmavie.98)

Entre la légende Pelé et son aspirant Mbappé, le courant était bien passé

Kylian Mbappé a toujours manifesté son respect et son admiration à l’attention de la légende du football Pelé, décédé à 82 ans, en fin d’année 2022. Les deux hommes s’étaient rencontrés quelques années auparavant à l’initiative de la marque Hublot, sponsor commun aux deux cracks de la discipline.