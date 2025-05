Kai Havertz rejoint Antoine Dupont

Kai Havertz est un nouvel ambassadeur de Volvic et rejoint l’icône du rugby français, Antoine Dupont.

Déjà associée au capitaine du XV de France Antoine Dupont Volvic, marque du Groupe Danone, élargit son équipe d’ambassadeurs en recrutant l’international allemand Kai Havertz, milieu de terrain d’Arsenal. Ce rapprochement entre deux univers sportifs différents mais complémentaires s’inscrit dans une stratégie globale de Volvic.

L’entreprise poursuit ainsi sa politique d’association avec des athlètes de haut niveau incarnant des valeurs fortes : passion, résilience et quête d’excellence. Havertz, footballeur international allemand, passé par le Bayer Leverkusen et Chelsea avant de rejoindre Arsenal, s’est forgé une réputation d’athlète déterminé et travailleur. Des qualités qui font écho à l’image que souhaite véhiculer Volvic, celle d’une marque associée à la force naturelle et à la persévérance.

bientôt de retour en matchs officiels

Ce nouveau partenariat vient compléter un dispositif déjà bien établi. En France, Antoine Dupont, devenu une véritable icône du rugby après avoir conduit les Bleus et le Stade Toulousain à plusieurs succès retentissants, représente la marque depuis plusieurs saisons. Au Royaume-Uni, c’est Natasha Hunt, figure du rugby féminin, qui porte les couleurs de Volvic.

L’annonce intervient alors que Kai Havertz est proche d’un retour sur les terrains, lui qui soigne depuis le mois de février une blessure aux ischio-jambiers qui lui a notamment fait rater la double opposition d’Arsenal contre le Paris SG en Ligue des champions.