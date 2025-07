Jürgen Klopp. Bienvenue dans son ancienne maison à vendre 4,6M€ (avec piscine intérieure)

Prix en baisse pour l’ancienne maison de Jürgen Klopp.

Plus d’un an après son départ de Liverpool FC, l’ancienne demeure de Jürgen Klopp reste sur le marché immobilier. La propriété de six chambres, située à Freshfield dans le quartier de Formby, était initialement proposée à 4,25 millions de livres sterling avant de voir son prix ramené à 4 millions.

L’entraîneur allemand de 58 ans avait quitté les Reds à l’été 2024, après avoir annoncé sa décision en janvier de la même année. Depuis, il occupe le poste de directeur du football mondial pour le groupe Red Bull, fonction qu’il a prise en janvier 2025. Le manoir comprend sept salles de bains, un complexe aquatique avec douche et sauna, ainsi que quatre salons de réception.

La propriété dispose également d’un bâtiment de loisirs séparé abritant un spa et une salle de sport à l’étage. Située dans ce qui est surnommé « Millionaire’s Row », cette résidence est liée au club de Liverpool depuis plus de deux décennies. L’ancien entraîneur Brendan Rodgers y avait également vécu, et c’est Steven Gerrard qui avait initialement acquis la propriété en 2005.

Arne Slot n’a pas souhaité s’y installer

Le successeur de Klopp, Arne Slot, a décliné l’offre de s’installer dans cette demeure. Selon une source citée par The Sun en 2024, « le club l’avait identifiée comme une base idéale pour les entraîneurs entrants, mais Arne a choisi de vivre ailleurs. En conséquence, le club a décidé de réduire ses pertes. »

L’agent immobilier William Goulden détaillait alors : « C’est une maison exceptionnelle dans une belle région du pays. Beaucoup connaîtront l’histoire récente de la propriété. » La maison s’étend sur un terrain privé avec jardins paysagers et accès sécurisé par portail. Elle comprend un hall d’entrée impressionnant de près de 15 mètres de long avec lustre et escalier en colimaçon, une cuisine ouverte avec équipements intégrés, et une piscine chauffée de près de 20 mètres de long avec couverture électrique.

Le complexe de loisirs en verre abrite une salle de sport offrant des vues panoramiques sur le jardin, une salle de traitement et un espace bar. La propriété dispose également d’un terrain de pétanque et d’une cuisine extérieure avec barbecue intégré. Klopp avait dirigé Liverpool pendant neuf saisons, remportant neuf trophées majeurs dont la Premier League et la Ligue des champions. Il avait justifié son départ par un « manque d’énergie ».