Jens Lehmann vend 12,9 M€ sa maison, au soulagement des voisins qu’il avait attaqué à la tronçonneuse

Jens Lehmann a mis en vente sa maison munichoise à près de 13 M€.

L’ancien gardien d’Arsenal Jens Lehmann met en vente sa luxueuse villa de Munich pour 12,9 millions d’euros. Une décision qui fait suite à sa séparation d’avec son épouse Conny, après 25 ans de mariage, cette dernière ayant, rapporte Bild, quitté le domicile conjugal pour un nouveau compagnon.

La demeure, d’une superficie de 633 mètres carrés, comprend six chambres et six salles de bain, réparties sur trois étages, avec une vue imprenable sur le lac Starnberg. Elle dispose également de commodités de luxe telles qu’une piscine intérieure, un sauna et une salle de sport, le tout relié par un ascenseur. Ce bien est désormais mis en vente par un agent immobilier de Munich, bien que certains voisins du footballeur aient accueilli cette nouvelle avec soulagement.

L’affaire de la tronçonneuse a terni l’image de l’ex gardien d’Arsenal

Le comportement de Lehmann, notamment son incident avec une tronçonneuse en 2022, lorsqu’il a endommagé le garage d’un voisin, a considérablement terni son image auprès des habitants de la commune. Ce dernier a été condamné à une amende de 112 500 € en raison de dommages matériels et de tentative de fraude. Selon certains voisins, la vente de la villa n’est donc pas une grande perte, un résident ayant confié qu’aucun d’entre eux ne pleurerait son départ.

Cette vente marque un nouveau chapitre tumultueux dans la vie de Lehmann, 55 ans, récemment arrêté pour conduite en état d’ivresse lors de l’Oktoberfest. Selon un proche, ce déménagement devrait précéder une procédure de divorce, le couple vivant déjà des vies séparées depuis plusieurs mois.