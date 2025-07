Le futur stade du PAOK Salonique a été imaginé par le cabinet Populous, le même qui a notamment pensé le Groupama Stadium de l’OL.

Inspiré de l’étreinte de l’aigle, les images du futuriste stade du PAOK Salonique

Le PAOK FC a présenté les visuels de son futur stade, un projet architectural qui transformera le site historique du club thessalonicien. Dirigé par Salfo et conçu par le cabinet Populous, ce nouvel équipement s’intègre dans un plan d’aménagement urbain plus large.

Le projet repositionne le stade au centre d’un aménagement urbain qui redessine l’organisation du quartier. Un corridor vert traverse le site du nord au sud, complété par des parcs et places publiques. La rue Kleanthous sera déplacée en souterrain, libérant l’espace pour la circulation piétonne.

Musée du club, boutique officielle et espaces de restauration

L’architecture s’organise autour d’un podium à 360 degrés qui supporte le stade et crée différents niveaux d’accès. Au centre, la PAOK Plaza regroupera le musée du club, la boutique officielle, des cafés et bars, constituant l’entrée principale du complexe. Le concept architectural puise dans le symbolisme de l’aigle à deux têtes, emblème du PAOK. La forme du stade exprime cette référence à travers une architecture qui vise à refléter l’identité du club et son lien avec la ville de Thessalonique.

L’aménagement intérieur privilégie la proximité avec le terrain grâce à un nombre réduit de gradins. Les sièges sont disposés pour former un « mur de supporters » continu, optimisant l’acoustique et l’atmosphère. La tribune ouest concentre les espaces d’hospitalité premium avec des loges positionnées au-dessus du premier niveau. Au nord, une tribune Kop rassemble les supporters les plus fidèles, réinterprétant la Porte 4 du stade Toumba.

Selon Barbara Vasilatou, directrice associée de Populous, le projet vise à « rendre hommage à l’histoire du club tout en créant un symbole civique ». Declan Sharkey, directeur monde du cabinet, précise que le design porte sur « l’identité, la fierté et le territoire » et ambitionne d’établir « une nouvelle référence en matière d’expérience des fans en Grèce ». Le communiqué de présentation ne dit pas quelle sera la capacité commerciale de ce futur écrin.