HBC Nantes: Un sponsor sur le maillot prolonge de trois ans

C’est signé pour trois ans de plus entre le HBC Nantes et Geofit.

Le HBC Nantes officialise la prolongation de son partenariat avec Geofit, entreprise spécialisée dans la mesure et l’analyse de données géospatiales. Ce nouvel accord, d’une durée de trois ans, porte la collaboration entre les deux entités jusqu’en 2027.

Geofit garde l’espace sur le maillot côté coeur

Déjà partenaire du club depuis 2013, Geofit réaffirme ainsi son soutien au HBC Nantes. Le logo de l’entreprise sera de nouveau visible sur le maillot des joueurs, côté cœur, lors de toutes les rencontres officielles, en championnat de France comme en Coupe d’Europe.

« Cela fait désormais plus d’une décennie que Geofit nous accompagne », déclare par communiqué Gaël Pelletier, le président du club. « Une fidélité et une confiance que nous accueillons avec grande fierté. Véritables experts dans leur domaine, Geofit associe travail d’équipe, innovation et ambition pour intervenir sur des objectifs et projets dans le monde entier. Une trajectoire remarquable qui rend cette collaboration toujours plus inspirante par la qualité des échanges et les valeurs partagées. »

« Depuis 11 ans, notre partenariat avec le HBC Nantes va au-delà du simple soutien », ajoute Fabrice Bunouf, son homologue de Geofit. « Il reflète parfaitement les valeurs communes du Groupe avec ce sport : le respect, la solidarité et la combativité. Nous avons le privilège de partager des moments forts avec le club, notamment par des échanges réguliers qui renforcent cette proximité. Ce partenariat crée aussi une vraie dynamique auprès des collaborateurs et fédère, tant au niveau local que national. Nous avons à cœur d’entretenir nos relations dans la durée. Geofit est fier de renouveler son engagement, pour 3 années supplémentaires, auprès du HBC Nantes. »

Un salon VIP prend le nom du sponsor du HBC Nantes

Nouveauté pour la saison à venir, Geofit donnera également son nom à l’un des salons VIP du HBC Nantes. Le « Salon 1953 » sera rebaptisé « Salon Geofit » et pourra accueillir plus de 600 partenaires chaque soir de match.