Harry Kane: Un record et une fortune pour le Bayern grâce au business de ses maillots

Il ne s’est jamais vendu autant de maillot en Allemagne que le numéro 9 floqué de Harry Kane avec le Bayern Munich.

Le transfert de Harry Kane au Bayern Munich, qui a coûté plus de 100 millions d’euros, ne se sera pas avéré être un mauvais investissement pour le club bavarois. Sportivement, le capitaine de l’Angleterre porte l’attaque bavaroise sur ses épaules. Et économiquement, il est en train de devenir une véritable locomotive commerciale pour le club. Selon le média allemand Kicker, le Bayern Munich devrait vendre plus de 100 000 maillots de Harry Kane d’ici la fin de la saison 2023-2024. Ce serait une première pour un joueur du club allemand.

La barre des 100 000 maillots de Kane vendus, un record pour le Bayern Munich

Le succès commercial de Kane est phénoménal. Lors de son premier week-end à Munich, le club a vendu 20 000 maillots avec son nom. Le jour de son arrivée, le Bayern a enregistré son meilleur jour de vente de produits dérivés depuis la victoire en Ligue des champions en 2020. Le transfert de Kane est une aubaine pour le Bayern Munich, qui espère ainsi attirer de nouveaux fans et partenaires. Le joueur anglais est une star mondiale, et sa présence au sein du club bavarois pourrait lui permettre de s’ouvrir de nouveaux marchés. Selon Kicker, il revient au Bayern Munich environ dix euros sur chaque maillot vendu, le club peut espérer compenser un dixième de l’indemnité de transfert payée, par ce seul business autour du joueur.

Cristiano Ronaldo au Real Madrid demeure la référence dans ce domaine du business

Les 100 000 maillots vendus par le Bayern sont un chiffre remarquable, mais il reste encore loin des records atteints par des stars mondiales comme Cristiano Ronaldo ou Neymar. En 2014, le maillot de James Rodriguez, qui avait signé au Real Madrid, se serait vendu à plus de 300 000 exemplaires en seulement deux jours. Le maillot de Cristiano Ronaldo, qui avait rejoint la Juventus en 2018, s’était quant à lui écoulé à plus de 500 000 exemplaires le jour de sa présentation.