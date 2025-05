Harry Kane. Comment ses sponsors célèbrent son premier titre en carrière

Champion d’Allemagne pour la première fois, Harry Kane fait la fierté de ses sponsors.

Fidèle à l’adage du « mieux vaut tard que jamais », Harry Kane a enfin débloqué son compteur. Celui des titres gagnés dans sa carrière de footballeur professionnel. A 31 ans, avant ce week-end, son palmarès demeurait vierge. Une hérésie pour un joueur de son pédigrée, notamment capitaine de l’équipe nationale d’Angleterre.

Mais ce dimanche, le Bayern Munich a remporté son 33e sacre en Bundesliga. Et Harry Kane y est pour beaucoup. Enfin libéré d’un poids, il a reçu de nombreux soutiens depuis, à commencer par celui de ses sponsors personnels. Au premier rang desquels, son équipementier Skechers. Longtemps tête d’affiche de Nike, il a rejoint la marque californienne en 2023, pour en devenir l’ambassadeur numéro un de la gamme football et s’inscrire avec elles dans un contrat signé à vie.

« Les yeux ont toujours été fixés sur le trophée », écrit Skechers en légende d’une première image, puis une suivante du joueur poing fermé et le message : « Le rêves ne se réalisent que si vous y croyez ».

Le timing parfait pour une marque de céréales

« Conquérant » est le mot qui accompagne la réaction de Reflo, une marque britannique de vêtements vertueux, produits majoritairement sur la base de déchets recyclés. Harry Kane en est plus qu’un ambassadeur, il est entré en 2024 dans le pool des investisseurs. Et le joueur fait la fierté de la marque : « Quelle saison. Quel joueur. Félicitations, Harry », écrit-elle sur son compte Instagram.

Enfin, le groupe 3Bears qui profite d’un timing parfait avec ce premier trophée. 3Bears est une marque munichoise de céréales, qui compte Harry Kane pour image depuis l’automne dernier. Le joueur s’est engagé avec elle à produire toute une gamme de céréales, tout juste révélé il y a moins d’une semaine. En plein coeur de sa promotion, la voilà donc mise plus encore sur le devant de la scène. « Nous sommes fiers de pouvoir te célébrer non seulement sur le terrain, mais aussi en tant que membre de la famille 3Bears », s’enthousiasme-t-elle après le sacre du Bayern Munich. Un titre que célèbre plus largement Allianz, dans un visuel associant à la fois le club et le joueur, parce que l’assureur est autant un commanditaire de l’équipe bavaroise (et le namer de son stade), qu’un soutien personnel de l’Anglais.