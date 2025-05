Gregg Popovich. Combien a-t-il gagné en 30 ans de carrière NBA ?

A 76 ans et une carrière exceptionnelle pour les seuls Spurs de San Antonio, Gregg Popovich cède sa place sur le banc de l’entraîneur.

Après près de trois décennies sur le banc des San Antonio Spurs, Gregg Popovich vient de tourner une page historique du basket américain. À 76 ans, celui qui était le coach le plus ancien en poste dans les grandes ligues sportives américaines quitte son rôle d’entraîneur principal pour devenir président des opérations basketball de la franchise texane, comme l’a annoncé l’équipe vendredi dernier.

Selon les estimations de Sportico, l’emblématique coach a perçu un peu plus de 200 millions de dollars (177 M€) durant ses presque 30 ans à la tête des Spurs. Son dernier contrat en date, signé à l’été 2023 pour une durée de cinq ans, lui assurait un salaire annuel moyen d’environ 17 millions de dollars (15 M€). Ce montant le plaçait au deuxième rang des entraîneurs les mieux payés de la NBA, juste derrière Steve Kerr des Golden State Warriors, et au quatrième rang tous sports confondus en Amérique du Nord.

Il était le 2e coach le mieux payé de la NBA

L’aventure de Popovich sur le banc des Spurs avait débuté de façon inattendue en décembre 1996, lorsque, alors directeur général de l’équipe, il avait limogé Bob Hill pour prendre lui-même les rênes de l’équipe. S’en est suivie une carrière exceptionnelle marquée par un record de 1 422 victoires en NBA, dont 35 lors de la saison 2024-25 avant qu’il ne soit remplacé par Mitch Johnson suite à un AVC en novembre dernier. Johnson a d’ailleurs été confirmé comme son successeur permanent.

Sous sa direction, les Spurs ont connu 22 saisons consécutives de playoffs entre 1998 et 2019 et ont remporté cinq titres NBA. Popovich a également été nommé trois fois Coach de l’Année, un record qu’il partage avec Don Nelson et Pat Riley.

Sa reconversion intervient dans un contexte de renouvellement important sur les bancs NBA, deux des cinq entraîneurs les plus anciens ayant également quitté leurs fonctions ces dernières semaines. Désormais, seuls Erik Spoelstra (Miami Heat, depuis 2008) et Steve Kerr (Golden State Warriors, depuis 2014) occupent leur poste depuis plus de quatre ans.