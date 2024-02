Grâce à Messi l’Inter Miami dépasse le milliard de valorisation

La présence de Lionel Messi a considérablement dopé l’Inter Miami, en terme financier ou de notoriété.

L’arrivée de Lionel Messi à l’Inter Miami a entraîné des conséquences remarquables, tant sur le terrain qu’en dehors. En juin 2023, l’annonce de l’arrivée de Messi à Miami a changé à jamais la trajectoire du club. Huit mois plus tard, l’Inter Miami, auparavant en difficulté, est désormais le deuxième club le plus valorisé de la MLS, dépassant le milliard de dollars (1,03 milliard de dollars), selon le classement de Forbes.

L’Inter Miami valorisé à 1,03 milliard de dollars en 2024

Dès son arrivée, Messi a mené l’équipe à son premier trophée, la Leagues Cup, et a contribué à doubler les revenus du club. Sa présence a également attiré de nouveaux sponsors et a permis d’augmenter les prix des billets. Le club a capitalisé sur le potentiel commercial de Messi en négociant des clauses d’escalator dans ses contrats de sponsoring et en renouvelant des partenariats à son arrivée. Le nouveau sponsor maillot, Royal Caribbean, a signé le plus gros contrat de l’histoire de la MLS.

Toute la discipline aux US profite de la présence de Messi

Le contrat de Messi ne dure que deux ans, avec une option pour 2026. Le club devra donc trouver des moyens de maintenir sa popularité et ses bénéfices après son départ. L’arrivée de Messi a également profité à la ligue dans son ensemble. Le nombre d’abonnés à la plateforme de streaming MLS Season Pass a doublé et la valeur moyenne des clubs de MLS a augmenté de 14%. La Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis pourrait être un autre levier de croissance pour la MLS. L’engouement généré par Messi et d’autres événements majeurs à venir pourrait servir de tremplin pour la ligue.