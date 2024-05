Gérard Piqué lève 60 M€ pour sa Kings League

La Kings League progresse vite sous l’impulsion de son fondateur, l’ancien footballeur du Barça, Gérard Piqué.

Gérard Piqué accélère le développement de la Kings League dont il est à la création. Désormais mondialisé, l’événement va s’internationaliser plus largement à la faveur d’une levée de fonds de 60 millions d’euros mené par Left Lane Capital et Fillip, avec la participation de Cassius, un fonds de capital-risque basé à Atlanta.

60 M€ pour accélérer le développement de la Kings League

Ce financement doit permettre à la ligue d’accélérer son expansion mondiale, avec des plans pour lancer des championnats dans de nouveaux marchés (l’Europe en est un prioriétaire) et organiser la première Kings World Cup en 2024 à partir du 26 mai au Mexique, en présence de 32 équipes du monde entier.

« Lorsque nous avons lancé Kings League il y a un an, nous avions l’ambition de transformer le sport et le divertissement à l’échelle mondiale », explique par communiqué l’ancien footballeur Gérard Piqué. « Cet investissement valide non seulement l’impact et le potentiel de notre vision, mais nous permet également de passer à la vitesse supérieure. Nous sommes en train de créer un écosystème unique et différent, faisant évoluer l’avenir du sport et du divertissement vers une nouvelle dimension à laquelle des millions de jeunes du monde entier veulent participer. Nous sommes encore une jeune entreprise, mais nous avons de grands objectifs pour atteindre un public mondial en créant l’une des propriétés intellectuelles les plus divertissantes au monde. »

Une compétition créée en 2023 sur le modèle des sports US

Crée en 2023, la Kings League s’inspire des modèles de ligues américaines, avec des règles de jeu uniques, telles qu’un modèle de ligue fermée, l’absence de matchs nuls et des tirs au but en cas d’égalité. La compétition intègre en plus, des créateurs de contenu renommés et d’anciens footballeurs professionnels.