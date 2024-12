Gane – Volkov. Qui va gagner le combat selon les bookmakers ?

Ciryl Gane revient dans l’octogone en favori face à Volkov, ce samedi.

Dans la nuit de ce samedi à dimanche à Las Vefas, deux poids lourds s’apprêtent à s’affronter dans un combat très attendu de l’UFC 310. Ciryl Gane, star française des arts martiaux mixtes, retrouvera Alexander Volkov pour un second duel qui s’annonce électrique.

Ciryl Gan est le favori de la 2e manche contre Volkov

Les bookmakers ne laissent que peu de doute sur l’issue du combat : Ciryl Gane est donné largement favori avec une cote de 1,24, contre 3,71 pour Volkov. Une différence significative qui traduit la confiance des opérateurs dans les capacités du Français.

Gane, qui n’a plus combattu depuis sa victoire à l’UFC Paris contre Serghei Spivac, abordera ce match avec un ratio de 9 victoires pour 2 défaites en UFC. Son adversaire russe, Alexander Volkov, compte quant à lui 12 victoires et 4 défaites dans l’organisation.

Vers une décision avant le terme du combat ?

Les paris suggèrent un combat relativement court. La cote de 1,18 pour « plus de 1,5 round » et de 1,27 pour « plus de 2,5 rounds » indique que les bookmakers anticipent une victoire rapide, probablement par Gane. La probabilité que le combat aille à son terme est également élevée, avec une cote de 1,35 pour « oui » contre 2,65 pour « non ».

Rappelons que les deux hommes se sont déjà affrontés en 2021, avec une victoire par décision unanime de Ciryl Gane. Ce précédent, combiné aux cotes actuelles, place clairement le Français en position de force. Rendez-vous cette nuit pour voir si Ciryl Gane confirmera les pronostics et maintiendra sa domination sur Alexander Volkov.