Futur classement final de Ligue 2 selon les bookmakers

Jusqu’ici, cette Ligue 2 déjoue tous les pronostics des spécialistes.

Preuve que ce championnat de Ligue 2 est jusqu’à présent loin des prédictions envisagées au début de l’exercice, nous avions fait le même sujet voilà quatre mois, juste avant la bascule vers la saison 2023-2024. A l’époque, les bookmakers avaient un club en évidence comme favori naturel à la première place finale et donc l’accession à l’élite : les Girondins de Bordeaux. La cote était alors de 3,5.

Favoris d’hier, les Girondins reculent dans la hiérarchie

Aujourd’hui, ces même Bordelais ne sont plus rangés que dans le ventre mou et donnés à 15 contre un comme pouvant terminer champions. C’est l’AJ Auxerre qui a pris, et la place des Marines et la cote moyenne qui leur était attribuée. L’AJA devance désormais l’ASSE déjà sur le podium début juillet et à égalité avec Angers, candidat comme Auxerre au retour immédiat en Ligue 1.

L’AJA devant l’ASSE et le SCO, Laval l’équipe surprise

Laval, alors en balance pour le maintien devient maintenant un candidat crédible à la course au titre, tandis qu’à l’arrière, Pau et Rodez mis en danger par les bookmakers sont dorénavant positionné bien plus au chaud, en milieu de tableau. Tout a donc profondément évolué à presque un premier tiers de la saison achevé. Au classement sportif, c’est Laval qui mène la course avec un match à moins à jouer à l’heure pour nous d’écrire ces lignes, devant Angers et Auxerre, tandis que Troyes, Valenciennes, Quevilly-Rouen et Dunkerque sont en difficulté.

Les deux premiers à l’arrivée accèderont à la Ligue 1, les quatre suivants disputeront un barrage, tandis que quatre équipes descendront en National. Avant réduction de la Ligue 2 de 20 à 18 clubs.

Ce que sera le classement final de la Ligue 2 2023-2024 selon les bookmakers*

AJ Auxerre = 3,5

AS Saint-Étienne = 4,5

Angers SCO = 4,5

Stade Lavallois = 6

Grenoble Foot = 10

EA Guingamp = 12

AC Ajaccio = 15

Girondins de Bordeaux = 15

SM Caen = 20

Rodez AF = 25

ESTAC Troyes = 33

SC Bastia = 50

Amiens SC = 60

Pau FC = 60

Paris FC = 150

FC Annecy = 150

Concarneau = 200

Quevilly-Rouen = 500

Valenciennes FC = 750

Dunkerque = 750

*A la question : « Quel club va gagner la compétition ? »