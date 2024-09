Futur classement final de la Ligue 1 selon l’Euro Club Index

Le PSG plus favori que jamais des stats pour sa propre succession en Ligue 1.

Un peu plus favori encore qu’il ne l’était au commencement de la compétition, le Paris Saint-Germain. A peine trois journées se sont disputées en Ligue 1 et il fait de moins en moins de doutes, dans la froide analyse des données statistiques, que le club de la capitale conservera son bien à l’issue de la saison 2024-2025.

Le PSG déjà sacré, l’ASM, l’OM, le Losc et le RC Lens à la lutte pour le podium

Alors bien sûr, les chiffres ne font pas la réalité du terrain. Cela n’empêche qu’à ce stade, Paris est le seul club à avoir fait le plein de points. Et que pour avoir bataille, il faut plutôt regarder derrière, notamment pour le podium final, entre les voisins de la Méditerranée, l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille et avec eux à l’autre bout du pays, le Losc et le RC Lens. Selon les prédictions de l’Euro club Index, ces trois clubs devraient se tenir dans une fourchette de deux victoires d’écart, au bout de l’exercice en Ligue 1.

Un petit tour et puis s’en vont les promus Angers SCO, ASSE et AJ Auxerre ?

A l’arrière, les promus ne sont pas à l’abri, quoique les perspectives sont (un peu) meilleures pour l’AJ Auxerre, que pour Angers et l’ASSE. Si à ce stade les deux derniers sont condamnés des éléments statistiques, pour l’AJA, cela pourrait se jouer dans un mano à mano avec Le Havre pour la place de barragiste.

Futur classement final en Ligue 1 selon l’Euro Club Index

1. Paris Saint-Germain = 83 points (chance de terminer 1er = 77,6%)

2. AS Monaco = 65 points (8%)

3. Olympique de Marseille = 60 (4,4%)

4. Lille OSC = 60 (3,3%)

5. RC Lens = 59 (3,4%)

6. Olympique Lyonnais = 58 (1,7%)

7. OGC Nice = 52 (0,7%)

8. Stade Rennais = 49 (0,4%)

9. Stade de Reims = 45 (0,2%)

10. Stade Brestois = 42 (0,1%)

11. FC Nantes = 40 (0,1%)

12. RC Strasbourg Alsace = 39 (0,1%)

13. Montpellier HSC = 37 (0%)

14. Toulouse FC = 35 (0%)

15. AJ Auxerre = 34 (0%)

16. Le Havre AC = 34 (0%)

17. AS Saint-Etienne = 26 (0%)

18. Angers SCO = 25 (0%)