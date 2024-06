France – Pologne en baisse sur les audiences pour TF1

En moyenne 9,25 millions de téléspectateurs ont suivi le match entre la France et la Pologne sur TF1.

Le dernier match de poule de l’équipe de France à l’Euro 2024, opposant les Bleus à la Pologne a légèrement baissé côté audiences à la TV, à moins de 10 millions de téléspectateurs pour la première fois depuis l’entame de la compétition. Diffusée sur TF1 ce mardi 25 juin 2024 à 18 heures, la rencontre n’en a pas moins séduit un large public et demeure le programme le plus regardé de la case horaire.

Un peu moins de 10 millions de téléspectateurs pour France – Pologne

Selon TouteLaTele 9,35 millions de téléspectateurs ont suivi le match nul (1-1) de la France et de la Pologne, avec un pic à 12,5 millions. Cela équivaut à une part de marché sur les quatre ans et plus de 53,8%, 60,3% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans et 68% des 25-49 ans.

Le troisième match des Bleus à l’Euro sur les audiences

Pour rappel, le premier match des Bleus contre l’Autriche, diffusé sur TF1 le 17 juin, avait rassemblé 11,25 millions de téléspectateurs (47,6% de part d’audience). La deuxième rencontre face aux Pays-Bas, retransmise sur M6 le 21 juin, avait quant à elle réuni 10,21 millions de personnes (47,4% de part de marché).