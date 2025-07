France – Allemagne. Prédictions du match selon les bookmakers

La France part favorite de son quart de finale face à l’Allemagne.

La France comme favorite de ce quart de finale de l’Euro féminin face à l’Allemagne. Telles sont les prédictions des bookmakers, au jour de la rencontre, ce samedi soir. Les Bleues, premières du groupe D, affrontent les Allemandes, deuxièmes du groupe C, avec un avantage selon les analystes des opérateurs sportifs.

Ils s’accordent sur une cote moyenne de 2,10 à une victoire française dans les 90 minutes, positionnant les joueuses de Laurent Bonadei en favorites. L’Allemagne présente une cote moins attractive à 3,45, tandis qu’un match nul est coté à 3,55.

Les Françaises favorites et Katoto buteuse

Du côté des scores exacts, les bookmakers privilégient plusieurs hypothèses. Une victoire française 1-0 est cotée à 7,45, un succès 2-0 des Bleues à 9,30, tandis qu’un large succès 3-0 grimpe à 17,20. Pour un éventuel succès allemand, une victoire 1-0 est proposée à 9,90, un 2-0 à 16,50 et un renversement 2-1 en faveur de la Mannschaft féminine à 10,50. Concernant les matchs nuls, un 0-0 est coté à 10,80, un partage 1-1 à 5,85 et un spectaculaire 2-2 à 12,20.

L’attaquante de l’OL Lyonnes Marie-Antoinette Katoto figure comme la joueuse la plus susceptible de marquer selon les pronostiqueurs, avec une cote de 2,68 pour ouvrir son compteur. Kelly Gago suit de près à 2,70, tandis que Clara Mateo est créditée d’une cote de 3,18. Du côté allemand, Lea Schuller présente la cote la plus basse à 3,22, devant Laura Freigang (3,62) et Giovanna Hoffmann (4,05).

Pour la qualification au terme de la rencontre, prolongations et séance de tirs au but incluses, la France bénéficie d’une cote de 1,55 contre 2,29 pour l’Allemagne. Cette différence traduit la confiance des bookmakers envers les Bleues pour accéder au dernier carré de la compétition continentale.