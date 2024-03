FC Nantes: Salaire, valorisation, les chiffres de Mostafa Mohamed sur le mercato

Mostafa Mohamed, un joueur bankable pour le FC Nantes.

Il est avec Alban Lafont, le joueur le plus en vue du FC Nantes. L’un des plus courtisés aussi car le plus bankable du collectif des Canaris. Les avis divergent à ce sujet entre le gardien de but et lui, Mostafa Mohamed, dans l’appréciation d’une part de la plateforme Transfermarkt et d’autre part de l’Observatoire du football CIES.

Avec Lafont, Mostafa Mohamed joueur le plus bankable du FC Nantes

Le fait est que l’attaquant international égyptien s’est largement valorisé depuis qu’il a rejoint la France, son football et le FC Nantes. Celui que l’AS Saint-Etienne a longtemps et vainement tenté de séduire, allant même discuter publiquement le bout de gras sur la télévision nationale d’Egypte, a finalement rejoint la Turquie et le club de Galatasaray. Avant de débarquer à Nantes, en 2022. Sous la forme d’un prêt payant d’abord (à 250 000 euros), puis il est resté après levée de son option d’achat à 5,75 millions d’euros.

Un contrat signé jusqu’en 2027 avec son transfert définitif

Mostafa Mohamed en vaut plus désormais. De l’ordre de 9 millions d’euros pour Transfermarkt et jusqu’à plus de 15 millions d’euros du côté du Centre international d’étude du sport CIES. Cela valant équivalence aux trois saisons qu’il reste au contrat du joueur, engagé avec Nantes jusqu’au terme du mois de juin 2027. Selon les estimations de L’Equipe dans son enquête annuelle sur les salaires, il était payé la saison dernière de l’ordre de 100 000 euros brut mensuels, hors primes, mais il est possible que son contrat ait évolué avec son transfert définitif chez les Canaris.