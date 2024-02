FC Nantes: Salaire, valorisation, les chiffres d’Alban Lafont sur le mercato

Alban Lafont est valorisé à plus cher que payé par le FC Nantes pour le recruter.

Même s’il a perdu le brassard du capitaine du FC Nantes, Alban Lafont n’en est pas moins influent dans le jeu du FC Nantes. Seulement est-il trop souvent trahi par son corps et les pépins physiques qui le tiennent éloignés des terrains. Quand il est en forme, le gardien de 25 ans est l’un des meilleurs du pays à son poste, d’ailleurs n’est-il pas loin d’une sélection dans le collectif de Didier Deschamps.

Alban Lafont brille avec le FC Nantes, quand il n’est pas blessé

Cette saison pourrait être sa dernière avec le FC Nantes, avant qu’il ne reparte peut-être, vers un championnat étranger. Sa première expérience, en Italie avec la Fiorentina, n’a pas été couronnée de succès. Il a rejoint les Canaris pour se refaire une santé et un moral, avec succès sur le plan des performances sportives et pour son club, de sa valorisation sur le marché des transferts.

Son contrat a été prolongé à l’automne jusqu’en 2027

Ayant été prolongé au début du dernier automne, Alban Lafont a renforcé sa cote sur le mercato. Elle est diversement estimée à plus de 10 millions d’euros par l’Observatoire du football CIES et douze millions de la part de Transfermarkt. Son contrat a été étendu jusqu’en 2027, son salaire était précédemment estimé à 150 000 euros brut mensuels, l’un des plus hauts de l’équipe nantaise et il est probable qu’il ait été augmenté à cette occasion.