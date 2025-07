FC Nantes. 5 défenseurs centraux sans contrat pour remplacer Nathan Zézé

Chancel Mbemba, une piste pour renforcer le FC Nantes ?

Le FC Nantes est en passe de boucler un transfert record dans le sens des départs avec la cession de son défenseur central international espoir, Nathan Zézé. Selon le journal L’Equipe, il est question d’une indemnité de 20 millions d’euros pour les trois années de contrat restantes (jusqu’en 2028) à venir depuis le Neom SC, un promu en Saudi Pro League à l’ambition dévorante.

L’opération offrira de substantielles liquidités au FC Nantes, mais le club de la Loire compte parmi les équipes fragilisées par la tournure des événements sur le dossier des droits TV et l’incertitude qui entoure la naissance de la nouvelle chaîne, Ligue1+. Alors les Canaris seront-ils peut-être tentés de remplacer le joueur à l’économie, plutôt que par un transfert onéreux.

Le marché des défenseurs centraux présentement sans contrat propose quelques profils séduisants. Nous en avons retenu cinq qui ont tous l’avantage de bien connaître la Ligue 1 et ses rudiments. Ce n’est pas sans quelques doutes, notamment en ce qui concerne Samuel Umtiti, un champion du monde certes, mais un joueur fragilisé depuis son sacre en Russie. Après une expérience compliquée au LOSC Lille, il semble avoir récupéré de ses blessures récurrentes.

Mbemba et Zouma, les pistes les plus séduisantes

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Eric Bailly, et l’ex de l’Olympique Lyonnais, Jason Denayer sont deux autres éléments d’expérience, aux exigences possiblement plus élevées au niveau salarial.

Restent les deux profils les plus séduisants, au moins sur le papier. Le premier, Chancel Mbemba, sort certes d’une saison totalement blanche avec l’Olympique de Marseille, mais il a porté le maillot phocéen avec beaucoup d’efficacité avant d’être mis à l’écart par le coach phocéen, Roberto De Zerbi. Enfin Kurt Zouma, un autre international français, qui a longtemps traîné ses guêtres sur les pelouses de la redoutable Premier League anglaise, entre les Blues de Chelsea FC, les Toffees d’Everton FC et les Hammers de West Ham United. Puisque la période est au retour des anciens (Giroud, Aubameyang, Pogba…), pourquoi ne pas rapatrier le défenseur formé par les Verts de l’AS Saint-Etienne ?…