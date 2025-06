FC Barcelone. Les joueurs du Barça ont reçu de nouvelles voitures de fonction

De nouvelles livrées de Cupra pour les joueurs de l’effectif du Barça.

La tradition se perpétue à la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Les joueurs de l’équipe première du FC Barcelone ont pris possession de leurs nouvelles voitures de fonction Cupra lors d’une cérémonie organisée par le partenaire automobile du club catalan.

L’événement, qui s’est déroulé au centre d’entraînement barcelonais, a revêtu un caractère particulier, avec la participation de supporters qui sont eux mêmes propriétaires d’une voiture Cupra. Certains d’entre eux ont été sélectionnés parmi le public du match FC Barcelone – RCD Majorque et ils ont eu le privilège de remettre personnellement les clés des véhicules personnalisés aux joueurs blaugrana.

Le board du constructeur se réjouit de la saison du Barça

La cérémonie s’est déroulée en présence des dirigeants de Cupra, notamment Ignasi Prieto, directeur de la marque, qui a souligné les ambitions communes entre l’équipementier automobile et le club catalan. Félicitations aux joueurs et au staff technique du FCB pour cette saison réussie, au cours de laquelle ils ont remporté la Liga et la Copa del Rey (…) Nous espérons que [les joueurs] prendront plaisir à piloter les nouvelles Cupra et qu’elles les mèneront sur la voie du succès », a-t-il déclaré.

Sur les 23 voitures livrés, 12 sont des modèles rechargeables, répartis en cinq électriques (quatre Tavascan et une Born) et sept hybrides rechargeables (cinq Terramar, une Formentor et une León), tandis que 11 membres de l’équipe ont opté pour des voitures à essence (sept Formentor et quatre Terramar). Le Cupra Formentor VZ avec un moteur de 333 chevaux a la préférence de sept joueurs : Jules Koundé, Pablo Torre, Héctor Fort, Fermín López, Marc Casado, Dani Olmo et Pau Víctor.

Ces véhicules personnalisés s’inscrivent dans le cadre du partenariat commercial liant Cupra au FC Barcelone, la marque automobile étant devenue un partenaire officiel du club ces dernières années.

Les nouvelles voitures des joueurs du Barça en images. Découvrez en pages suivantes qui a pris quoi ?