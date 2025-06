OM : Faris Moumbagna nous montre sa nouvelle dinguerie automobile

Nouveau missile de 740 chevaux pour Faris Moumbagna.

Faris Moumbagna efface tout et recommence. L’attaquant de l’Olympique de Marseille n’a pas eu beaucoup d’occasions de sourire professionnellement, en raison d’une rupture des ligaments d’un genou qui l’a tenu éloigné des terrains toute la saison dernière. C’est désormais derrière pour l’attaquant de 24 ans, qui veut repartir à zéro. Et pied au plancher.

Un modèle exclusif produit en série limitée

Quoi de plus symbolique à cela que sa nouvelle automobile ? Faris Moumbagna l’a révélée dans une story postée sur ses réseaux sociaux, il vient de recevoir une Audi RS7 R ABT, à l’incroyable sonorité d’une voiture de rallye, grâce à sa ligne d’échappement repensée. Le résultat ? Il est bestial. Du son à la noire esthétique extérieure et intérieure (légèrement teintée de touches de rouge), en passant évidemment par la customisation du préparateur allemand ABT, tout est animal dans cette Audi.

La meilleure preuve étant les chiffres de la performance, après toutes ses transformations : un V8 gonflé à 740 chevaux, pour une vitesse maximale à plus de 300 km/h et un 0 à 100 km/h en à peine plus de trois secondes. Cette version très exclusive n’est produite qu’en 125 exemplaires. Dont un est désormais entre les mains de l’attaquant de l’Olympique de Marseille.