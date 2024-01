Et si Le Coq sportif habillait Kylian Mbappé…

Si Mbappé est médaillé aux Jeux de Paris, il s’habillera d’une marque française.

Kylian Mbappé n’est pas courtisé que des seuls clubs de football. Les marques aussi désirent le joueur du PSG, capitaine de l’équipe de France, pour associer leur promotion à son image. Et au plus près de ses dizaines de millions de followers abonnés à ses réseaux sociaux. Mbappé compte peu de commanditaires qu’il sélectionne scrupuleusement, son principal et premier étant la marque Nike qui l’habille et lui fournit les crampons.

Le Coq Sportif habillera les athlètes français de Paris 2024

Le joueur est l’une des têtes d’affiches internationales de la division football de la marque à la Virgule, engagé pour plusieurs années et moyennant quelques 14 millions d’euros annuels estimés. A part adidas et peut-être Puma, aucune autre marque concurrente ne peut s’aligner sur cette offre. Pourtant, l’équipementier français Le Coq Sportif, pourrait bien réussir un coup de communication parfait, avec le plus prisé de tous les athlètes français, tous sports confondus.

Le football comme l’athlé, le hand et le basket avec les marques partenaires

Le Coq sportif est en effet le fournisseur officiel des athlètes aux prochains Jeux Olympiques et Paralympiques, Paris 2024. Une campagne à laquelle Kylian Mbappé entend justement participer, avec la bénédiction de son club et bien évidemment de la Fédération française de football (FFF) et de Thierry Henry, le sélectionneur des espoirs. La FFF est l’une des quatre fédérations (avec celles d’athlétisme, de handball et de basket), qui a obtenu le droit de conserver son partenaire technique ordinaire pendant les Jeux. En l’espèce pour le football, la même marque Nike que Mbappé.

Si Mbappé grimpe sur le podium il s’habillera avec les vêtements du Coq

En revanche, si les Bleuets du football remporte le tournoi (ce que nous leur souhaitons naturellement), ou même qu’ils obtiennent une breloque quelle qu’elle soit, ils se hisseront sur le podium des lauréats vêtus du costume de circonstance prévu par Le Coq sportif. Le monde entier verra alors les tenues de circonstance de la marque de l’Aube et pour la première fois en carrière, Mbappé sera affublé d’un double Coq ; le logo du fournisseur et l’autre du sport français.