ESTAC: Un nouveau sponsor majeur sur le maillot des Troyens

La Licorne Hôtel & Spa est un nouveau sponsor premium de l’ESTAC Troyes.

L’ESTAC Troyes a profité de son match contre l’ASSE, ce lundi en Ligue 2, pour dévoiler un nouveau partenariat majeur avec La Licorne Hôtel & Spa, un établissement 5 étoiles situé en plein cœur de Troyes. A cette occasion le logo de l’établissement s’est affiché sur les tenues de l’équipe professionnelle. Et il en sera de même lors des matches à l’extérieur jusqu’à la fin de la saison.

L’ESTAC dévoile un nouveau sponsor majeur face à l’ASSE

« Nous sommes très fiers d’accueillir La Licorne Hôtel & Spa comme nouveau sponsor. Ce partenariat souligne une fois de plus notre volonté de promouvoir le territoire, aux côtés d’acteurs 100% aubois », détaille Mattijs Mander, le patron du club de l’Aube. « Nous sommes très fiers de nous associer à l’ESTAC. Par cette collaboration, nous souhaitons promouvoir notre territoire avec des prestations soignées tout en conviant les Troyens et Aubois à découvrir et apprécier nos services », ajoute Maxence Gublin, le propriétaire de La Licorne Hôtel & Spa.

Du maillot à l’arrière du short la saison prochaine

A partir de saison 2024-2025, le logo changera d’espace, il figurera sur le short arrière des joueurs. A domicile, les Troyens continueront d’évoluer avec la marque du promoteur LCR à l’avant des maillots.