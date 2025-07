Erling Haaland. Une collection de montres signatures en séries limitées

Haaland à l’honneur d’une collection de montres à son image.

L’attaquant de Manchester City Erling Haaland s’associe à la manufacture horlogère suisse Breitling pour lancer une collection de montres en édition limitée. La collaboration donne naissance à deux modèles principaux, accompagnés d’une version ultra-exclusive réservée au cercle privé du footballeur norvégien.

La collection comprend le Chronomat Automatic GMT 40 Erling Haaland, proposé à partir de 10 000 dollars. Ce modèle présente un boîtier en acier inoxydable avec une lunette en platine et un cadran en météorite. Les initiales du joueur apparaissent sur l’aiguille centrale des secondes, tandis qu’une aiguille GMT en or rouge indique l’heure universelle. Le fond de boîtier gravé porte la mention « One of 500 » et « Erling Haaland 9 », accompagnée d’une représentation du footballeur dans sa célébration de but caractéristique.

Le second modèle, le Chronomat B01 42 Erling Haaland, est tarifé à partir de 26 600 dollars. Il se distingue par son boîtier en or rouge 18 carats qui met en valeur le cadran météorite. Limité à 250 exemplaires, il intègre le calibre manufacture Breitling 01 avec une réserve de marche de 70 heures, visible à travers le fond saphir transparent.

Une version « very » exclusive en 5 unités seulement

Une troisième version, limitée à seulement 5 exemplaires et marquée « One of 5 », est exclusivement destinée aux proches du joueur. Réalisée en or rouge 18 carats, elle arbore également un cadran météorite et un fond transparent personnalisé avec le nom, le numéro de maillot et la signature du footballeur.

Pour cette collection, Breitling utilise pour la première fois un cadran en météorite provenant de la météorite Muonionalusta. Ce matériau, découvert dans le nord de la Suède, est estimé à plus de 4,5 milliards d’années et a atteint la Terre il y a près d’un million d’années. La météorite contient du fer, du nickel, du cobalt et un minéral rare appelé stishovite. Sa structure cristalline naturelle, appelée motif de Widmanstätten, confère à chaque cadran une apparence unique.

La Chronomat, introduite par Breitling en 1983, marquait le retour de la marque aux chronographes mécaniques. Inspirée d’une montre conçue pour les Frecce Tricolori, l’escadrille acrobatique italienne, elle se caractérise par sa lunette rotative à quatre ergots et son bracelet rouleaux distinctif.