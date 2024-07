EA FC 25 dévoile sa jaquette avec Bellingham et… Zidane

Casting de stars autour de Bellingham et Aitana Bonmatí sur la jaquette de EA FC 25.

L’éditeur EA Sports, du titre de jeu sur console EA FC 25 (anciennement FIFA), vient de dévoiler la jaquette de l’édition de son prochain opus, à sortir en septembre. Après Kylian Mbappé en 2023, puis Erling Haaland la saison dernière c’est encore une star montante du ballon qui est à l’honneur, en la personne de Jude Bellingham.

Bellingham et Bonmatí à l’honneur de EA FC 25

Mais le meneur anglais du Real Madrid, battu hier dimanche avec sa sélection en finale de l’Euro 2024, n’est pas le seul à l’affiche. Il la partage avec Aitana Bonmatí son alter ego féminin du club rival du FC Barcelone. Elle est la Ballon d’or en titre et l’une des meilleures joueuses actuelles.

Zidane, Beckham et Buffon complètent le casting

Et les deux cracks ne sont pas les seuls au casting : autour d’eux se greffent trois légendes du ballon rond : le gardien Gianluigi Buffon et les anciens partenaires au Real Madrid, Zinedine Zidane et David Beckham. Rien que ça.