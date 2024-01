Le PSG dévoile son maillot fourth Jordan à imprimé éléphant

Le maillot 4th du PSG est sorti.

Le Paris Saint-Germain et Jordan Brand ont dévoilé ce mercredi le dernier maillot de la saison 2023/2024. Ce modèle fourth, qui sera porté par l’équipe féminine du PSG lors du match retour de Ligue des champions contre l’Ajax Amsterdam ce soir, arbore un imprimé éléphant déjà porté une fois précédemment dans l’histoire.

1re sortie ce mercredi sur les épaules des filles du PSG

Les joueuses du Paris Saint-Germain, dont Korbin Albert, Elisa de Almeida, Grace Geyoro, Jackie Groenen et Sakina Karchaoui, ont joué les ambassadrice en participant à une séance photo au Musée national du Qatar à Doha. L’architecture distinctive rose des sables, conçue par l’architecte français Jean Nouvel, sert de cadre visuel en harmonie avec les couleurs du nouveau kit.

Une gamme training et lifestyle dévoilée avec le maillot

En plus du maillot, la collection comprend également une gamme training et Lifestyle, ainsi qu’une Air Jordan Legacy 312 Low exclusive. Pour la toute première fois, le marquage « Air Jordan » apparaît même sur des pièces de la collection lifestyle, marquant une nouvelle étape dans le partenariat entre les deux marques. Tous ces produits, maillots et gamme dérivée, sont à retrouver sur les espaces du PSG physique et digitaux ou la boutique officielle en ligne de l’équipementier Nike, au plus tard au 29 janvier.