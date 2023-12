PSG: Donnarumma reçoit des crampons et des gants dédicaces à sa victoire à l’Euro

Gianluigi Donnarumma a reçu des chaussures et des gants symboles de sa victoire à l’Euro.

Le gardien de but italien Gianluigi Donnarumma a reçu une paire de chaussures et de gants personnalisée pour commémorer sa performance exceptionnelle lors de la victoire de l’Italie à l’Euro 2020. Les chaussures, designées par Jordan Dawson, sont basées sur le modèle Copa Pure 2 et présentent une combinaison de couleurs bleu, blanc et rouge pour représenter le drapeau italien. Les trois bandes sur les chaussures sont également en or pour commémorer la victoire de l’équipe.

Personnalisés par Jordan Dawson pour le gardien du PSG

Dawson a remis les chaussures et les gants à Donnarumma à Paris au nouveau siège français d’Adidas (que Sportune a visité). Le gardien de but du PSG devrait les porter lors d’un match à venir dans la nouvelle année, mais rien n’est encore confirmé. Ce geste est une belle façon d’honorer l’exploit de Donnarumma et sa contribution au succès de l’Italie à l’Euro 2020. Les chaussures et les gants sont également un moyen unique et personnalisé pour Donnarumma de se souvenir de ce moment spécial de sa carrière.

Souvenir de la victoire de l’Italie à l’Euro

Les chaussures sont fabriquées à partir de cuir, elles présentent un design élégant et moderne. Les couleurs bleu, blanc et rouge sont utilisées de manière subtile mais efficace, créant un look élégant et patriotique. Les trois bandes en or sont un clin d’œil à la victoire de l’Italie à l’Euro 2020. Les gants reprennent les mêmes couleurs bleu, blanc et rouge de manière plus audacieuse. Les imprimés spéciaux sur les gants honorent Donnarumma et sa carrière.