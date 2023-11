Des ballons collector pour la 13e journée de Ligue 1 et la 15e de Ligue 2

Les ballons Kipsta de la L1 et la L2 feront peau neuve pour la dernière journée de novembre, dans un but social

Les 25 et 26 novembre, la 13e journée de Ligue 1 et la 15e journée de Ligue 2 seront disputées avec des ballons collector Kipsta aux designs spécifiques et exclusifs. La division football de Décathlon, fournisseur officiel des sphères du football professionnel s’associe à la CNAPE (Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant) pour la 3e édition de l’opération “Défenseurs de l’Enfance”.

Des ballons inspirés de dessins d’enfants pour le week-end du 25 et 26 novembre

Inspirés de dessins d’enfants, les ballons accompagneront les 38 clubs qui modifieront également leur logo -tout comme les partenaires de l’événement- pour soutenir la cause de la protection de l’enfance. Environ 700 ballons collector seront déployés pour ces deux journées de championnat, dont 80 seront signés par les joueurs à l’issue des matchs pour être ensuite mis aux enchères. Les autres ballons non-signés seront disponibles en prévente dès le 22 novembre, au prix de 80 euros. Tous les fonds issus de ces ventes seront reversés à la CNAPE.

Une opération en association avec la CNAPE et son ambassadeur Mohamed Bouhafsi

« Je suis extrêmement fier de pérenniser le tournoi des Défenseurs de l’enfance pour la troisième année consécutive », confie le journaliste Mohamed Bouhafsi, parrain de l’opération « Défenseurs de l’enfance » et ambassadeur de la CNAPE. « Depuis le premier jour, notre seul défi avec ceux qui m’accompagnent au quotidien est de donner du bonheur, du rêve à ces enfants. Ces enfants ont besoin de nous pour se reconstruire. Nous ne lâcherons rien pour leur rappeler qu’ils sont des enfants et qu’ils ont des droits. »

La CNAPE est une association qui lutte pour la protection des enfants en danger, en étroite collaboration avec le Service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger, le 119.