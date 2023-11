David Beckham nouvel ambassadeur de Nespresso

David Beckham est un nouvel ambassadeur des cafés de la marque Nespresso.

David Beckham, le co-propriétaire de la franchise Inter Miami CF et ambassadeur de longue date de l’UNICEF rejoint Nespresso en tant que partenaire de marque. Cette alliance est annoncée comme une « célébration de la passion de Beckham pour le café de qualité » par le groupe spécialiste des cafés et percolateurs. L’annonce de ce partenariat intervient à un moment où le Royaume-Uni confirme son amour croissant pour le café, dépassant même la consommation de thé. Avec 63% de la population britannique maintenant fidèles au café, Nespresso devient un choix naturel dans cette culture caféinée en pleine expansion.

David Beckham devient l’image de Nespresso

« David Beckham a toujours incarné le style, le goût et la passion inoubliables, des qualités qui reflètent parfaitement l’esprit de Nespresso », détaille Anna Lundstrom, PDG de Nespresso au Royaume-Uni et en Irlande. « Nous sommes ravis de travailler avec lui pour partager son amour authentique du café et montrer comment même les moments de café les plus simples peuvent enrichir notre quotidien. » « J’ai toujours adoré le café Nespresso », renchérit David Beckham. « Que je sois en famille à la maison ou en préparation pour une réunion d’affaires, la variété des saveurs est excellente, c’est simple à préparer, et chaque tasse est incroyable. »

Un ambassadeur comme George Clooney et Jean Dujardin

Ce partenariat promet de dévoiler les facettes intimes de la routine quotidienne de David Beckham, mettant en avant ses mélanges préférés, ses recettes spéciales, et soulignant comment même une icône mondiale comme lui a besoin de moments de pleine conscience, que ce soit en famille ou en solitaire, dans le cadre de son rituel matinal. Il rejoint le casting des ambassadeurs de la marque dont les acteurs George Clooney et le Français, Jean Dujardin.