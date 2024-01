Cyprien Sarrazin: Détail des primes gagnées cette saison 2024 de ski alpin

Cyprien Sarrazin est sur un nuage cette saison de ski alpin et ses performances lui rapportent gros.

Il s’appelle Cyprien Sarrazin, il a 29 ans et il est la nouvelle sensation du ski alpin français. Depuis sa victoire en Italie, sur la piste de Bormio dans l’épreuve de la descente, il est irrésistible. Vendredi, il a dompté le Streif, piste légendaire de Kitzbühel en Autriche en descente et ce samedi, il a doublé la mise. Un exploit majuscule et inédit depuis un certain Luc Alphand.

Cyprien Sarrazin double la mise à Kitzbühel

Sur son nuage, Cyprien Sarrazin cumule les performances qui lui valent de cumuler les primes. Après ce deuxième titre en deux jours, le skieur de Gap a gagné 354 000 francs suisses (373 800 euros) dont 100 000 francs suisses (105 000 euros) à chacune de ses victoires à Kitzbühel, l’étape la plus rémunératrice de la saison 2024. Avant cela, ses 2 quatrièmes place à Val Gardena ont été primées 9 000 francs suisses chacune, sa victoire à Bormio paie 45 000 CHF, la deuxième place de Wengen, 22 000 CHF, le succès sur la même piste la veille, 47 000 CHF et le reste donc émanant de Kitzbühel.

Seuls Odermatt et Shiffrin le devancent sur les primes de la saison 2024 de ski alpin

A ce stade la saison, seul le Suisse Marco Odermatt le devance sur les primes chez les garçons avec 475 000 francs suisses, soit un peu plus de 500 000 euros. Avec les femmes en plus, Cyprien Sarrazin est troisième derrière l’Américaine Mikaela Shiffrin (394 000 CHF ; 416 000 €).