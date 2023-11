Cristiano Ronaldo vend son bolide à 9 M€ pour une surprenante raison

Deux ans après l’avoir acquise, Cristiano Ronaldo chercherait à se séparer de sa Centodieci.

Cristiano Ronaldo a décidé de se séparer de sa voiture la plus chère et luxueuse, qu’il avait acquise il y a seulement deux ans. L’attaquant d’Al-Nassr demanderait 8,6 millions d’euros pour sa Bugatti Centodieci, une voiture fabriquée en seulement dix exemplaires et achetée par le Portugais pour 9,5 millions d’euros. La raison de cette vente inattendue avancée par plusieurs titres de presse ? Ronaldo serait contrarié par la consommation excessive de carburant de la voiture.

Le Centodieci de Cristiano Ronaldo sur le marché automobile

Cristiano Ronaldo est connu pour s’offrir des voitures de luxe, et son garage est rempli de bolides de haute performance. Il n’hésite pas à en vendre, comme c’est le cas pour sa Bugatti Centodieci, qu’il a commandée il y a deux ans et qu’il a reçue au début de 2022. La supercar, pour laquelle il faut compter près d’une dizaine de millions d’euros a été mise à la vente à moins que ce prix. Elle arbore les couleurs du Juventus, où Ronaldo a joué entre 2018 et 2021, avant de retourner à Manchester United. Cette voiture est une véritable pièce de collection, fabriquée en seulement dix exemplaires. Celle de Cristiano Ronaldo recèle de références au footballeur.

Un tarif annoncé inférieur à son prix d’achat par CR7

La Bugatti Centodieci est équipée d’un moteur W16 de huit litres, développant pas moins de 1 600 chevaux, capable d’atteindre 100 km/h en seulement 2,4 secondes, et de passer de 0 à 300 km/h en 13,1 secondes. Sa vitesse maximale est électroniquement limitée à 380 km/h. Le constructeur la décrit comme une « œuvre d’art », soulignant son élégance et sa beauté sculpturale sur son site officiel. Outre la Bugatti Centodieci, Cristiano Ronaldo possède deux autres modèles Bugatti : un Chiron et un Veyron Grand Sport Vitesse.

Sa collection automobile comprend également une Ferrari F430, une Rolls Royce Phantom, une Lamborghini Aventador, une Maserati GranCabrio, une Bentley Continental GTC, ainsi qu’une McLaren Senna, acquise en juillet 2021. Pour son anniversaire en 2022, Cristiano s’est offert un Mercedes G Wagon d’une valeur de 700 000 euros.